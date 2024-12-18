أسعار الذهب تبقى على تراجعها مع ترقب قرارات الفائدة

2024-12-18 09:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حافظت أسعار الذهب على مستوى تراجعها قبيل قرار الفائدة المرتقب من الاحتياطي الفدرالي، مع ترقب المتداولين للحصول على دلائل بشأن مسار السياسة النقدية للعام المقبل.

واستقر الذهب قرب 2647 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة، حيث ينتظر المتداولون الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأميركي لهذا العام الذي سيعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وفي حين تتوقع السوق على نطاق واسع أن يعلن المسؤولون عن خفض آخر بمقدار ربع نقطة، إلا أن ما سيحدث في عام 2025 غير واضح، حيث قد تعرقل سياسات إدارة ترامب القادمة إجراء المزيد من التيسير.

وارتفع المعدن الثمين بأكثر من 28% هذا العام، مما يضعه على مسار تحقيق أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010. وتلقى الدعم بشكل أكبر من خلال التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذات الآمنة، والشراء المستمر من قبل البنوك المركزية حول العالم.

استقرت أسعار الذهب الفورية عند 2647.06 دولارا للأونصة في الساعة 8:24 صباحاً في سنغافورة. وكان مؤشر الدولار الأميركي الفوري ثابتاً. كما استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.