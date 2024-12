2024-12-18 09:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار الكتلة الهوائية الباردة بتأثيرها على العراق، والأمطار تتساقط بدءاً من الجمعة

