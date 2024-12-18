ارتفاع جديد بأسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط تزامنا مع صعود النفط العالمي

2024-12-18 10:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، ارتفاعا جديدا مع ارتفاع طفيف أيضا بأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وحسب بيانات حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن" أسعار خام البصرة الثقيل ارتفعت سنتا واحدا ليصل إلى 69 دولاراً، فيما ارتفعت أسعار خام المتوسط سنتا واحدا ايضا ليصل الى 72.10 دولاراً.

ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف قبيل توقعات بخفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي.

المصدر: بغداد اليوم + مواقع