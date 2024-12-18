"صوبة" تتسبب بمأساة أخرى بكربلاء.. مصرع واصابة ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة

2024-12-18 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، بمصرع وإصابة 3 اشخاص من عائلة واحدة نتيجة حريق اندلع في منزلهم في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حريقاً اندلع في أحد المنازل في شارع محمد الأمين وسط كربلاء، ما أدى لوفاة شخصين وإصابة ثالث بحروق خطرة وجميعهم من عائلة واحدة".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الأولية الواردة فان الحادث نتيجة تشغيل صوبة البيت ونسيانها حتى الصباح واحتراق المنزل بالكامل".