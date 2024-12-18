الاستخبارات والأمن تطيح بـ6 تجار مخدرات في النجف وبغداد

2024-12-18 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن احدى تشكيلات وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، القبض على 6 تجار مخدرات في محافظتي النجف وبغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها في مديرية استخبارات وأمن النجف، تمكنت من إلقاء القبض على 4 تجار ومروجي للمواد المخدرة بالجرم المشهود بمحافظة النجف الأشرف، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات، سُلموا أصولياً إلى الجهات المختصة".

وأضافت أنه "في السياق ذاته، وبعد استحصال الموافقات القضائية، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة"، مؤكدة انه "تم القبض من خلال كمين محكم نُفذ من قبل مفارز المديرية في منطقتين ببغداد".