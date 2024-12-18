الاستخبارات والأمن تطيح بـ6 تجار مخدرات في محافظتين

2024-12-18 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ(6) تجار مخدرات في محافظتي النجف الأشرف وبغداد.

وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة النجف الأشرف من إلقاء القبض على (4) تجار ومروجي للمواد المخدرة بالجرم المشهود، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، سُلموا أصولياً إلى الجهات المختصة".

و أضاف البيان، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد ألقت القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة"، مبيناً أن "عملية القبض جاءت من خلال نصب كمين محكم نُفذ من قبل مفارز المديرية في منطقتين ببغداد".