2024-12-18 10:54:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار بداية الأسبوع المقبل. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”، مبينا ان “درجات الحرارة العظمي ستكون في بغداد وديالى والبصرة 17، […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار وغبار وتراجع بالحرارة بدءا من الجمعة المقبلة أولاً على ايشان.



