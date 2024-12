تقرير حقوقي: 33 امرأة ضحايا الانتحار في ذي قار خلال 10 أشهر

2024-12-18 10:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار، داخل عبد الحسين، تسجيل 113 حالة انتحار في المحافظة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، منها 33 حالة بين النساء، بنسبة 29% من إجمالي الحالات. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح عبد الحسين أن الدوافع الرئيسية لهذه...

