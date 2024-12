2024-12-18 10:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شركة أور العامة ان وزارة الكهرباء تتهرب عن تسديد وزارة الكهرباء للديون المستحقة عليها لعام 2024 والتي هي عبارة عن عقود تجهيز الأسلاك والكابلات الكهربائية. واوضح مدير عام الشركة حيدر سهر لشبكة اخبار الناصرية أن الديون المستحقة على وزارة الكهرباء يصل إلى 23.5 مليار دينار عراقي، منها...

