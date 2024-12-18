علي وهاب: لقاء الكرخ يحمل نكهة خاصة وبطولة الكأس فرصة لإثبات قدراتنا

2024-12-18 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب فريق أمانة بغداد، علي وهاب، جاهزية فريقه لمواجهة الكرخ، اليوم، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس العراق لكرة القدم.وقال وهاب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقه يدخل المباراة بحماس كبير"، مشيراً إلى أن " اللقاء يشكل فرصة مهمة لتأكيد قدرات اللاعبين، خاصة في ظل التحدي الذي يمثله فريق الكرخ، أحد فرق دوري نجوم العراق للمحترفين".وأضاف وهاب أن" فريق أمانة بغداد يعمل على إعادة ترتيب أوضاعه بعد الهبوط إلى الدوري الممتاز، بهدف العودة سريعاً إلى دوري المحترفين"، لافتاً إلى أن" الفريق يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ويلعب بروح احترافية".واختتم وهاب حديثه بالتأكيد على أن" مواجهة فريق بحجم الكرخ تضفي نكهة خاصة على اللقاء، مما سيمنح لاعبي أمانة بغداد دافعاً إضافياً للظهور بأفضل صورة ممكنة".