2024-12-18 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد لاعب منتخبنا الوطني السابق، ليث حسين، أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم تعد من أهم البطولات، حيث لا تقتصر على كونها منافسة رياضية فحسب، بل تحمل قيمة معنوية خاصة بالنسبة لشعوب المنطقة.وقال حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" البطولة تُفرز أبطالاً جدداً في كل نسخة، خاصة أن جميع المنتخبات تسعى للاحتفاظ بلقبها وتعدها فرصة لتعزيز مكانتها في كرة القدم".وأشار حسين إلى أن" بطولة الخليج كانت في فترات سابقة قد شهدت تراجعاً في مستوى المنافسة بعد ابتعاد منتخبات كبيرة مثل السعودية، الإمارات، قطر والعراق عن التنافس على اللقب، مما أثر في الاهتمام بها، ولكن في الوقت الراهن، أصبحت البطولة تحظى باهتمام أكبر من المنتخبات الخليجية، التي ترى فيها فرصة مهمة للتحضير بشكل قوي خاصة في ظل التصفيات المؤهلة لكأس العالم."ولفت حسين إلى أن" النسخة الخامسة والعشرين من البطولة التي أقيمت في البصرة، كانت بمثابة شهادة على عودة العراق للتألق في الساحة الخليجية بعد غياب طويل عن منصات التتويج، ورغم التحديات الصعبة التي واجهها منتخبنا، إلا أنه تمكن من الفوز باللقب على أرضه وبين جمهوره، مما أعاد البريق لهذه البطولة وأكد أهميتها لدى الجماهير الخليجية".