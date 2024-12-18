زيدان يلتقي محافظ الأنبار لبحث المعوقات القانونية أمام مشاريع الإعمار

2024-12-18 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، مع محافظ الانبار محمد نوري، معالجة المعوقات القانونية أمام مشاريع الإعمار.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيسه القاضي زيدان أستقبل، اليوم الاربعاء، محافظ الانبار محمد نوري".

وأضاف ان "اللقاء بحث التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة لمعالجة الإشكاليات القانونية التي تعترض انجاز مشاريع اعمار المحافظة".