أثقال العراق يتوجه إلى الدوحة للمشاركة ببطولة آسيا

2024-12-18 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏غادر صباح اليوم الأربعاء، وفد المنتخب العراقي لرفع الأثقال للشباب والناشئين متوجها إلى قطر عبر مطار بغداد الدولي للمشاركة في بطولة آسيا المقررة في العاصمة الدوحة.

وقال مدرب المنتخب العراقي صباح زبون لوكالة شفق نيوز، إن ستة رباعين سيمثلون العراق في هذه البطولة الآسيوية للناشئين والشباب المقررة انطلاقها في الدوحة، مبينا انه تم اختيارهم في ضوء الأرقام التي حققوها في منافسات مختلفة.

وأضاف أن البطولة ستُقام في الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 26 من شهر كانون الأول الحالي بمشاركة خيرة أبطال آسيا والعالم .

وكان منتخب العراق للناشئين والشباب دخل معسكراً تدريبياً في أربيل انتهى أول أمس الاثنين.