الحكيم يؤكد دعمه لجهود الحكومة في إغلاق ملفات النزوح بأسرع وقت ممكن

2024-12-18 12:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، دعمه لجهود الحكومة في مسار إغلاق ملف النزوح فيما تبقى من مخيمات النازحين جراء الإرهاب الداعشي بأسرع وقت ممكن.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اليوم الدولي للمهاجرين مناسبة مهمة لتعضيد دور المنظمة الأممية وتشكيلاتها الإنسانية لتسليط الضوء على محنة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الوسائل القانونية للهجرة، مما يدفعهم إلى وضع حياتهم في أيدي المهربين والمتاجِرين".

وأضاف أنه "لا يفوتنا التذكير بمحنة الشعبين الفلسطيني واللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، ما يتطلب جهودا دولية استثنائية لوقف الحرب في غزة وإعادة إعمار المدن المدمرة وتوفير متطلبات عودة النازحين إليها"، داعيا "لمساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم على وفق خطة ممنهجة رصينة".

وأكد أنه "بالملف العراقي نشد على يد الحكومة في مسار إغلاق ملف النزوح فيما تبقى من مخيمات النازحين جراء الإرهاب الداعشي بأسرع وقت ممكن".



