ضبط 70 لترا من مادة الأسيد المخدرة بعد مواجهات مسلحة مع مهربين في السليمانية

2024-12-18 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز أمن السليمانية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، عن مصادرة 70 لترا من مادة الأسيد المخدرة بعد مواجهات مسلحة مع مهربين اثنين أسفرت عن الإطاحة بهما.

وقال في بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات التابعة لجهاز أمن الإقليم تمكنت بالتعاون مع آسايش رابرين ضمن محافظة السليمانية، من مصادرة عبوتين تزن كل واحدة منها 35 لترا، من مادة الأسيد المخدرة".

وأضاف أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذت إثر استصدار الموافقات القضائية وورود معلومات استخباراتية، في ناحية (زاراوه) وأسفرت عن الإطاحة بتاجري مخدرات بعد اشتباكات مسلحة معهما".



