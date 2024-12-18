الزراعة: تطور ملحوظ بإجراءات برامج تحصين الحيوانات من الأمراض الوبائية

2024-12-18 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، حدوث تطور واضح في الجانب الصحي للثروة الحيوانية في البلاد، نتيجة برامج التحصين من الأمراض الوبائية وعلاج الحيوانات، فيما أشارت إلى أن هناك زيادة في أعداد الحيوانات نتيجة عملية الاستيراد.وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة ثائر صبري حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تطوراً بالجانب الصحي للثروة الحيوانية، نتيجة إجراءات برامج تحصين الحيوانات من الأمراض الوبائية سنوياً، فضلاً عن علاج الحيوانات في مناطق البلاد كافة".وأضاف حسين، أن "هناك زيادة في الأعداد؛ نتيجة لبرنامج استيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح للحفاظ على الثروة الحيوانية في العراق".