السيد الحكيم يلتقي رئيس مجلس الأمناء ويؤكد استثمار ثقة المواطن بقنوات شبكة الإعلام

2024-12-18 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، بجهود مجلس الأمناء وشبكة الإعلام العراقي، فيما شدد على ضرورة استثمار ثقة المواطن بقنوات الشبكة.وقال السيد الحكيم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "التقينا رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي، وأشدنا بالجهود المبذولة من قبل مجلس الأمناء وشبكة الإعلام العراقي، ودعونا للتكاملية مع باقي المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي التابع للدولة العراقية، وللتعاون والتعاضد بين المجلس والشبكة لتقديم أداء إعلامي نوعي للمتلقي العراقي"، مشددا، "على استثمار ميزة ثقة المواطن بقنوات الشبكة باعتبارها مؤسسة دولة في تقديم محتوى إعلامي متميز".وأكد على، "أهمية الإعلام في المرحلة الحالية، وضرورة رسم الخطط والمناهج التي تحصن المجتمع مع الهجمات الفكرية والثقافية التي يتعرض لها"، داعيا إلى، "إشاعة الإيجابية وروح التفاؤل في المجتمع والتركيز على ما تحقق من إنجازات والتعريف بها، كما أكدنا أهمية استكمال البيئة القانونية لعمل الشبكة".