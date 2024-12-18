66 مليون عربي يعانون من الجوع

2024-12-18 18:25:02 - المصدر: واع

متابعة- واعكشف تقرير أممي حديث، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع معدلات الجوع في المنطقة العربية لمستويات غير مسبوقة في 2023 بسبب النزاعات والتوترات حيث بلغ عدد من يعانون الجوع نحو 66.1 مليون شخص يمثلون 14% من سكان المنطقة.وأشار التقرير الذي أصدرته ست منظمات أممية إلى أن جميع سكان غزة عانوا بحلول حزيران الماضي من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في ظل الدمار والظروف التي يمر بها القطاع وموجات النزوح غير المسبوقة.وأوضح التقرير أن معدلات الجوع في الدول المتأثرة بالنزاعات وصلت إلى 26.4% بما يزيد بأربعة أضعاف عن الدول المستقرة، متوقعاً استمرار التدهور في مؤشرات الأمن الغذائي بالمنطقة بسبب النزاعات في غزة والسودان واستمرار موجات الجفاف في عدد من الدول.