بغداد/ المدى وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية، بشكل يخالف السياقات العامة لإدارة الدولة، من خلال الإدلاء بآراء شخصية لا تمثل الحكومة، وأن لا يظهروا أو يصرحوا لوسائل الإعلام إلَّا بموافقة رسمية. وبحسب بيان صادر من مكتب السوداني، تلقته (المدى)، فإن رئيس الوزراء "خيّر جميع المستشارين، بين […]

