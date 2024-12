تأهل ستة أندية إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

2024-12-18 19:50:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى تأهلت ستة أندية، إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد خوض مبارياتها ضمن منافسات الدور 32 للبطولة. وتمخضت نتائج مباريات اليوم عن فوز فريق الموصل على مضيفه فريق الجولان بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل 1-1، سجل الموصل هدفه عن طريق اللاعب رسول احمد في […]

