رئيس الجمهورية ووكيل وزارة المالية يناقشان موازنة 2025

2024-12-18 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال مع وكيل وزارة المالية ريباز حملان، اليوم الأربعاء، الموازنة الاتحادية لعام 2025 وبنودها.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وكيل وزارة المالية ريباز حملان".وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية هنأ حملان بمناسبة تسنمه منصبه الجديد وكيلا لوزارة المالية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله".وتابع البيان، أن "اللقاء، بحث الجوانب المالية والاقتصادية في البلاد، وضرورة المضي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة".ولفت الى، أنه "جرت مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2025 وبنودها، وتم التأكيد على أهمية تحديد الأولويات والرؤى، والعمل على تعظيم الموارد وتقليل النفقات، وضرورة تطوير القطاع المصرفي، والنهوض بأداء المصارف الحكومية والخاصة وبما يعزز الاستقرار الاقتصادي".