رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد زيارة قصيرة إلى السعودية

2024-12-18 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة؛ من أجل إرساء الأمن والاستقرار وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في مدينة العلا، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الأحداث في سوريا وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة بالكامل".

وأكد رئيس الوزراء- حسب البيان- على "حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرّة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد".

وبين السوداني، "استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة؛ من أجل إرساء الأمن والاستقرار وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب".

وتابع البيان، أن "اللقاء تطرق إلى الأوضاع المأساوية في غزة واستمرار الكيان المحتل في عدوانه ضد الفلسطينيين وأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحرب، ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في غزّة، وكذلك التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وبذل الجهود من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه".