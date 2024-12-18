كربلاء وأمانة بغداد يلتحقان بركب المتأهلين إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق

2024-12-18 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تأهل ناديا كربلاء وأمانة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، إلى دور الـ20 لبطولةكأس العراق لكرة القدم، بعد خوض مباراتيهما ضمن منافسات الدور 32.

وتمكنفريق أمانة بغداد من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكرخ بركلات الترجيح بنتيجة 4-2،بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل أمانة بغداد هدفهفي الدقيقة 55 عن طريق مصطفى فلاح، وتمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 61 عنطريق المحترف إيزي، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وجرتالمباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الخامسة مساءً.

وفيمباراة أخرى جرت بنفس التوقيت على ملعب كربلاء، تفوق "العميد" الكربلائيعلى الصناعات الكهربائية بهدفين دون رد ليلتحق بركب المتأهلين إلى الدور الثاني منبطولة كأس العراق.