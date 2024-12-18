كاساس يحذف حسابه على "انستغرام" قبل انطلاق خليجي26

2024-12-18 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ في إجراء غريب وقبل انطلاق بطولة خليجي26 بثلاثة أيام، قام مدرب المنتخبالعراقي خيسوس كاساس بحذف حسابه على منصة "انستغرام".

وذكرمصدر مقرب من المدرب كاساس، لوكالة شفق نيوز، أن سبب حذف مدرب منتخب العراق لحسابهجاء للتركيز على بطولة خليجي26 المقررة انطلاقها يوم السبت المقبل في الكويت.

ويدخلالمنتخب العراقي النسخة الحالية كحامل للقب ويتواجد في المجموعة الثانية التي تضممنتخبات البحرين والسعودية واليمن.

وسيخوضالمنتخب العراقي أولى مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب اليمن يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على أن يواجه بعد ذلك منتخب البحرين يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتمدور المجموعات بمواجهة السعودية يوم 28.