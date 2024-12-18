وزير الصحة العراقي يعرب عن الشكر لدولة الكويت على بناء مستشفى جديد في محافظة البصرة

2024-12-18 20:01:00 - المصدر: كونا

بغداد - 18 - 12 (كونا) -- أعرب وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي اليوم الاربعاء عن الشكر لدولة الكويت على بنائها مستشفى جديدا في محافظة البصرة جنوبي العراق.وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي ان موقف الوزير جاء في كلمة له أثناء حفل افتتاح (مستشفى الكويت الجراحي الحكومي) بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في البصرة الذي تم تشييده بمنحة كويتية.ولفت البيان الى ان الوزير الحسناوي تقدم بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحكومة وشعب الكويت على العمل الجاد والتعاون المشترك مع حكومة العراق في هذا المجال.واوضح ان المستشفى الذي يتألف من ثمانية طوابق بسعة 250 سريرا و11 صالة للعمليات الجراحية الكبرى والمجهزة بأحدث الاجهزة الطبية يحتوي على قاعة للعناية المركزة بسعة 22 سريرا منها أربع أسرة للعناية الفائقة إضافة إلى أجهزة مختبرية للتحاليل المتقدمة بجانب منظومة مركزية لمراقبة المرضى.من جانبها نقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن محافظ البصرة اسعد العيداني ترحيبه بزيارة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي لمحافظة البصرة مبينا ان افتتاح المستشفى يعكس حالة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.يذكر انه سبق لدولة الكويت ان نفذت العديد من المشاريع الصحية والتربوية في العراق بينها بناء 19 مركزا صحيا في خمس محافظات عراقية إضافة إلى بناء وافتتاح العديد من المدارس في مختلف المدن العراقية. (النهاية) ع ح ه / ا ب خ