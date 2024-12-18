2024-12-18 21:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة باتشوكا المكسيكي، نهائي كأس الإنتركونتيننتال.ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره باتشوكا، في المباراة التي ستقام على ملعب لوسيل في قطر.وشهدت تشكيلة الرسمية لـ ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، تواجد الفرنسي كليان مبابي وذلك بعد تعافيه من الإصابة، وتواجد في خط الهجوم بجوار الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، وجاء التشكيل كالتالي.في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.في خط الدفاع: جارسيا – روديجر – تشواميني – فاسكيز.في خط الوسط: كامافينجا – جود بيلينجهام – فالفيردي.يقود الهجوم: فينيسيوس جونور – كيليان مبابي – رودريجو.