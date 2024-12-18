مخزونات الخام الأميركي ترفع أسعار النفط بأكثر من 1%

2024-12-18 21:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات، يوم الأربعاء، مدفوعة ببعضالدعم من تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، رغم استمرار المستثمرين فيالحذر قبيل خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية وإعلان توقعات مجلس الاحتياطيالفدرالي للعام 2025.

وصعدتالعقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1.22% إلى 74.08 دولاراً للبرميل في الساعة1700 بتوقيت غرينتش.

كماارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.02 دولاراً أو بنسبة 1.46% إلى 71.10 دولاراًللبرميل.

وتشهدالأسواق توقعات على نطاق واسع بخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساسفي قراره المرتقب يوم الأربعاء، لكنه قد يلمح إلى اتباع الحذر في نهجه لتيسيرالسياسة النقدية في العام 2025.

وتؤديأسعار الفائدة المنخفضة إلى تراجع تكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي يسهم في رفعنمو الاقتصاد والطلب على النفط.

وبحسببيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء، تراجعت مخزونات الخام 4.69مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

بينمازادت مخزونات البنزين 2.45 مليون برميل خلال نفس الأسبوع، وارتفعت أيضاً مخزوناتنواتج التقطير 744 ألف برميل، بحسب ما نقلته مصادر لوكالة "رويترز" عنبيانات المعهد.

وقالالمحلل لدى "UBS"،جيوفاني ستونوفو: "من المرجح أن تحد مخاوف الحرب التجارية وعدم اليقين بشأنمدى قوة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل من الاتجاهالصعودي في الوقت الحالي".