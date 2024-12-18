المالية الاتحادية توضح بشأن رواتب موظفي الإقليم

2024-12-18 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، أنها مستمرة بتمويل رواتبالموظفين في إقليم كوردستان وفق السياقات القانونية، نافية ما يتردد بشأن تعمدهاتأخير إطلاق الرواتب لدعة أشهر.

وقالتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تود أن توضح الحقائق بشأن ماتناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول تعمد وزارة المالية بعدم صرفرواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر. حيث تؤكد أن هذه الادعاءات عارية عنالصحة تماماً، وتشدد على التزامها الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانينوالإجراءات النافذة دون أي تقصير".

وبينتأنها قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرينالثاني/ نوفمبر من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهاتالمختصة، علماً أن التمويلات تتم وفق التخصيصات المرصدة للإقليم أسوةً بموظفيالحكومة الاتحادية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الالتزام بصرفالرواتب بمواعيدها المحددة.

ولفتالوزارة إلى أن "الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة الماليةالاتحادية في التمويل لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرفالرواتب".

وأكدتأنها على تواصل مع الإقليم بشأن الرواتب من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارةالمالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، وأنها ملتزمة بتمويلالرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة.

ويومأسم الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أن وزارة الماليةفي الحكومة الاتحادية أرسلت أكثر من 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر تشرينالثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالتالمالية الكوردستانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية العراقيةأودعت فقط 631 ملياراً و335 مليون دينار في حساب فرع أربيل للبنك المركزي العراقيلتمويل رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للموظفين ومن يتقاضون الرواتب في إقليمكوردستان.

وكانتحكومة إقليم كوردستان قد أعلنت يوم أمس أيضاً عن البدء بصرف رواتب الموظفينوالعاملين بالقطاع العام لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرتالحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على قرار الاجتماع الأخيرلمجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وبناء على توصية رئيس الحكومة مسرور بارزاني،زار وفد كوردي، بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية لحل مسألة رواتبالإقليم".

وصباحيوم الأحد 15 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وصل وفد من وزارة الماليةوالاقتصاد في إقليم كوردستان، إلى العاصمة بغداد، للتباحث مع الجهات الاتحاديةالمعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرينالثاني/ نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.