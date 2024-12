نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي: لن نسمح بدخول اي إرهابي إلى أراضينا

2024-12-18 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، اليوم الاربعاء، لن نسمح بدخول اي إرهابي إلى أراضينا. واكد المحمداوي في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “الحدود العراقية محصنة وآمنة تماماً”، مبينا، أن “المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام”. وأضاف، “لن نسمح بدخول إرهابي داخل أراضينا”، مشيرا إلى، أن …

