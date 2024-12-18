نائب قائد العمليات المشتركة يعلن عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق

2024-12-18 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق.وقال المحمداوي في تصريح فيديو- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماماً"، مبينا، أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".وأضاف، "لن نسمح بدخول إرهابي داخل أراضينا"، مشيرا إلى، أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم".