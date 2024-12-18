وزير الداخلية والسفير التركي يبحثان تأمين الحدود المشتركة

2024-12-18 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى في مكتبه، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، وبحث الوزير مع ضيفه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العديد من الملفات المهمة خاصة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المشتركة".من جانبه أكد السفير التركي - بحسب البيان- "عمق العلاقة الثنائية بين البلدين الجارين وأهمية تكثيف الجهود المشتركة بما يصب بالمصالح المتبادلة بين العراق وتركيا".