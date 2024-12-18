2024-12-18 21:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، جميع الموظفين بضرورة الحصول على البطاقة الوطنية لتفادي انقطاع الرواتب.

وقال مدير عام ديوان الوزارة هيمن ميراني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وجه كتاباً إلى جميع المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم يتضمن ابلاغ الموظفين بضرورة الإسراع بالحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، لأن ذلك سيؤثر على رواتبهم من بغداد".

وأضاف أن "أي شخص لا يستطيع الوصول إلى مديريته لأي سبب من الأسباب، وخاصة موظفي إقليم كردستان من مناطق المادة 140 يمكنهم زيارة قسم التسجيل في مديرية الجنسية والبطاقة الوطنية في أربيل أو دهوك لسرعة إنجاز البطاقة"، مشيراً الى أن "هذا الاجراء يأتي نتيجة مطالب الحكومة الاتحادية وسيؤثر على راتب كل من لا يملك بطاقة وطنية".

وكشف مصدر كردي، امس الثلاثاء عن وصول وفد رفيع من وزارة المالية الاتحادية إلى محافظة أربيل، فيما أشار الى أن الوفد سيعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان.

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أن "الوفد المبعوث من قبل وزيرة المالية طيف سامي، اشترط على الوزارة الكردية إرفاق رقم البطاقة الوطنية للموظفين مع تاريخ تعيينهم وتاريخ مباشرتهم للدوام كشرط أساسي لصرف رواتب شهر كانون الأول الجاري لموظفي الإقليم".

وأكد المصدر، أن "وزارة المالية في الإقليم استجابت لشروط نظيرتها الاتحادية وطلبت من جميع الوزارات تلك المعلومات عن موظفيها".



