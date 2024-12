السوداني يخير مستشاريه بين المنصب والاستقالة

2024-12-18 21:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية، بشكل يخالف السياقات العامة لإدارة الدولة، من خلال الإدلاء بآراء شخصية لا تمثل الحكومة، وأن لا يظهروا أو يصرحوا لوسائل الإعلام إلَّا بموافقة رسمية. وقد خُيَّر جميع المستشارين، بين الاستمرار بالعمل الرسمي، أو التنازل عن مناصبهم ومواقعهم الاستشارية، وبالتالي …

