المبرقع: الحضور الكبير في مهرجان بغداد الدولي للمسرح عكس صورة مشرقة للعراق

2024-12-18 22:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم للمسرح العراقي، فيما أشار إلى أن الحكومة تؤكد ضرورة عودة المسرح كأداة ثقافية لا علاقة لها بالمواقف.وقال المبرقع في كلمة خلال حفل اختتام الدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح- حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تؤكد بأن المسرح أداة تستطيع طرح كل الأسئلة بداخل المجتمع وتدعمها"، مضيفا، أن "رئيس الوزراء داعم للمسرح كأداة ثقافية لا علاقة لها بالمواقف".وأشار المبرقع إلى، أن "الفنانين العراقيين عكسوا صورة العراق كما يجب أن تكون"، موضحا، أن "المسرح أداة إبداعية تستطيع طرح كل الأسئلة في داخل مجتمع يضع لها الإجابات".وأضاف، أن "الحضور الكبير في مهرجان بغداد الدولي للمسرح عكس صورة مشرقة عن المسرح العراقي، وتعرفنا على تجارب مهمة من جميع ممثلي البلدان الحاضرين في المهرجان".ومن جهته، قدم نقيب الفنانين جبار جودي الشكر، لـ "الحضور من الشخصيات السياسية والأكاديمية العراقيين والعرب طيلة أيام المهرجان".وفي ختام المهرجان، حصدت مسرحية الجدار العراقية من إخراج سنان العزاوي وتأليف حيدر جمعة المرتبة الأولى.