ريال مدريد يتوج بكأس القارات للأندية

2024-12-18 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ توّج فريق ريال مدريد الإسباني بكأس القارات الأندية لكرة القدم، مساء اليومالأربعاء، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على فريق باتشوكا المكسيكي.

وأقيمتالمباراة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة3-0، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024.

وكانريال مدريد شارك في البطولة باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما تأهلباتشوكا بصفته بطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف".

وسجلكيليان مبابي هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدمالفريق الملكي بهدف دون رد.

وأضافرودريغو هدفاً ثانياً في الدقيقة 53، ثم أحرز فينيسيوس جونيور هدفاً ثالثاً منركلة جزاء في الدقيقة 84.

وبهذااللقب يحصد ريال مدريد ثاني ألقابه هذا الموسم، بعد التتويج بالسوبر الأوروبي فيشهر آب/ أغسطس الماضي، واللقب الخامس إجمالاً هذا العام.

تجدرالإشارة إلى أن هذه هي النسخة الأولى من كأس الإنتركونتيننتال التي تقام بمشاركةكل أبطال القارات الست، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبقللفريق الملكي التتويج بكأس الإنتركونتيننتال بشكلها القديم في ثلاث مناسبات، حينكانت تقام بتنظيم مشترك بين اتحادي أوروبا وأمريكا الجنوبية لكرة القدم، بينما توجبكأس العالم للاندية بتنظيم الفيفا خمس مرات.