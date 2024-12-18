الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة

2024-12-18 22:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، نسبة الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و 4.5%، ضمن قراراته بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع ديسمبر .وأظهرت أداة (فيدووتش) أن المستثمرين سعّروا بالكامل تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين تشير التوقعات إلى أن رد فعل الدولار الأميركي على هذا القرار وحده قد يكون قصير الأمد.بدلاً من ذلك، سيركز المستثمرون على تفاصيل المخطط النقطي وتقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع.وأظهرت التوقعات الاقتصادية في سبتمبر أن الرأي المتوسط لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في نهاية عام 2025 كان 3.4%.ومن المتوقع أن توفر التعديلات على توقعات الفائدة، إلى جانب التوقعات المتعلقة بالتضخم والنمو للعام المقبل، إشارات مهمة حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، ما قد يؤثر في تقييم الدولار الأميركي.