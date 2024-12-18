2024-12-18 22:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد انتصارا سهلا بنتيجة (3-0) أمام باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، بنهائي كأس إنتركونتننتال "كأس القارات للأندية"، في استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.وسجل لريال مدريد كل من: كيليان مبابي، رودريجو، وفينيسيوس جونيور (ركلة جزاء)، في الدقائق (37، 53، 84).