الريال يضرب باتشوكا المكسيكي بثلاثية ويتوج بكأس إنتركونتيننتال

2024-12-18 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) بفوزه اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-0، في مباراة احتضنها ملعب لوسيل المونديالي في قطر، امام حضور جماهيري غفير.

بهذا التتويج، يكون النادي الملكي قد حصد لقب البطولة العالمية التاسع في تاريخه بمختلف تسمياتها، والرابع له بمسمى كأس الإنتركونتيننتال بعد نسخ أعوام (1960 و1998 و2002)، لتضم خزينة النادي اللقب رقم 103.

وترجم الريال تفوقه فعليًا بهدف رائع سجله كيليان مبابي في الدقيقة (37) بعد لعبة جماعية رائعة، وعمل مميز من فينيسيوس جونيور، الذي راوغ الحارس المكسيكي ثم مهد كرة على طبق لزميله الفرنسي الذي لم يجد أي مانع لوضع الكرة في قلب المرمى، وهو الهدف الذي انتهى عليه النصف الأول من المواجهة.

استمر تفوق بطل دوري أبطال أوروبا على مجريات اللعب، وتمكن البرازيلي رودريغو في تكريس ذلك عبر تسجيله لهدف ثانٍ رائع بحلول الدقيقة (53) وبصناعة من الفرنسي مبابي، هذا الأخير ترك مكانه في الدقيقة (62) لزميله المغربي إبراهيم دياز، بحكم عودته من إصابة، حيث قرر المدرب كارلو أنشيلوتي استبداله بعد التقدم بثنائية نظيفة، لتفادي أي انتكاسة.

وكان فينيسيوس المتوج حديثًا بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من طرف الفيفا، قريبًا من تسجيل هدف ثالث لريال مدريد في الدقيقة (69) لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر، ورد عليه سالومون روندون من جانب باتشوكا بضربة رأسية قوية في الدقيقة (71) لكن كرته مرت فوق المرمى بقليل.

واستمر تقدم ريال مدريد ليأتي الدور على فينيسيوس ليضع بصمته بتسجيل هدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة (84)، لينتهي اللقاء بعدها بفوز بثلاثية نظيفة، أمام فريق محترم، أكد جدارته بلعب المباراة النهائية بعدما تأهل على حساب بوتافوغو البرازيلي والأهلي المصري في الدورين الماضيين.

حصل مبابي على أعلى تقييم في المواجهة من طرف منصة "SofaScore" العالمية، والتي منحته تقييم 8.4 من أصل 10 درجات، نظير الأداء الرائع الذي قدمه خلال 62 دقيقة لعب، قبل مغادرة أرض الملعب بقرار فني من المدرب.

سجل النجم الفرنسي الهدف الثالث وصنع الأول لمبابي، وبلغت دقة تمريراته 85%، وفاز بـ5 ثنائيات من أصل 7، وأكمل 5 مكراوغات من أصل 6، ومنح زملاءه تمريرتين مفتاحيتين، بينما خسر الكرة في 8 مناسبات.

بعد حصده لقب كأس الإنتركونتيننتال بجدارة، سيعود ريال مدريد إلى المنافسات المحلية، حيث يواجه إشبيلية يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" لحساب الجولة 18 من الليغا، وبعدها سيحصل الفريق على راحة تفوق عشرة أيام، قبل ملاقاة فالنسيا يوم 3 يناير/ كانون الثاني في مباراة مؤجلة من الجولة 12.



