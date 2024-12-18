كاساس يحسم الجدل بشأن غياب محمد قاسم وقوقيه عن قائمة خليجي 26

2024-12-18 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انتقد مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، دعوات استدعاء لاعبين الى قائمة المنتخب في بطولة خليجي 26 التي ستنطلق في الكويت الاسبوع المقبل رغم توفر لاعبين آخرين في ذات مركزهم.

وقال كاساس في مقطع فيديو لاعلام الاتحاد العراقي لكرة القدم، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "اسعاد وارضاء الجميع شيء مستحيل وهذا يحدث في كل قائمة وقبل كل معسكر تدريبي للمنتخب".

وأضاف "اننا نقوم بتحليل عدد كبير من اللاعبين من 50 الى 60 لاعباً وننظر للجميع نظرة مختلفة من لاعب الى آخر".

ولفت كاساس "أما بشان اللاعبين محمد قاسم، وحسن عبد الكريم (قوقيه)، فهما ضمن قائمة المنتخب حالهم حال البقية وهما لاعبين مهمين ولكن لدينا من يستطيع اللعب بمركزهما أيضا مثل علي جاسم وبيتر كوركيس، ولكن ليس من المنطقي ان اسحب عدد كبير من اللاعبين في نفس المركز!".

وأوضح، ان "فريقنا الذي حصل على النسخة الماضية من كأس الخليج، هم مجموعة جيدة ولكن نبحث دائما عن التغيير والارتقاء بالفريق".

وتابع كاساس "نبحث عن لاعبي بأعمار صغيرة وقائمتنا بها 13 لاعبا تحت سن 23 وهذا يحدث للمرة الأولى في المنتخب العراقي".

وكانت قرعة بطولة خليجي 26 قد أوقعت منتخب العراق في المجموعة الثانية، رفقة السعودية والبحرين واليمن.

ويعسكر المنتخب الوطني حالياً في الدوحة ويخوض تدريبات صباحية ومسائية استعداداً للبطولة.

يذكر أن منافسات البطولة تنطلق يوم 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري وتستمر حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.

وحص منتخب العراق لقب خليجي 25 على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز المثير على عمان بنتيجة 3-2.