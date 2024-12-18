بعد توبيخ السوداني.. الصميدعي يقدم استقالته من منصب مستشار رئيس الوزراء

2024-12-18 22:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، عن تقديم مستشار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم الصميدعي استقالة من منصبه على خلفية التوبيخ الأخير من السوداني.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "نتيجة التوبيخ الأخير من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى مستشاريه، قدم ابراهيم الصميدعي استقالة من منصبه".

ووجّه السوداني، في وقت سابق، المستشارين له بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية بشكل يخالف السياقات العامة لإدارة الدولة، من خلال الإدلاء بآراء شخصية لا تمثل الحكومة، وأن لا يظهروا أو يصرحوا لوسائل الإعلام إلَّا بموافقة رسمية.

وأضاف أنه قد خُيَّر جميع المستشارين، بين الاستمرار بالعمل الرسمي، أو التنازل عن مناصبهم ومواقعهم الاستشارية، وبالتالي تكون لهم حرية الإدلاء بالتصريحات التي تعبر عن آرائهم الشخصية.

يشار الى ان توجيه السوداني جاء عقب تصريح مثير للجدل أدلى به مستشاره (ابراهيم الصميدعي) بشأن الفصائل المسلحة في العراق، وقال فيه "إن لم تستجب الفصائل للشروط الأمريكية وتحل نفسها فسيفرض عليهم هذا الأمر بالقوة".

كما أضاف الصميدعي ان "العراق سائر بتطبيع العلاقات مع (سوريا الجديدة)".