الأوضاع لن تتغير.. سياسي كردي: الإقليم ليس ضمن أولويات ترامب

2024-12-18 22:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق الباحث في الشأن السياسي الكردي، لقمان حسين، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، على احتمالية تغيير نظرة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إزاء الأحزاب الكردية أو الوضع السياسي في إقليم كردستان.

وقال حسين لـ"بغداد اليوم"، إن: "الإقليم ليس مهما بدرجة كبيرة بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة وتحديدا الرئيس ترامب، فالإقليم جزء من أحداث المنطقة ومتأثر بتأثيرات المنطقة الإقليمية ومتغيراتها، وبالتالي أمريكيا وتحديدا ترامب لا يهتم كثيرا بهذه البقعة الجغرافية".

وأضاف "بالحقيقة فإنه لا وجود لدعم لحزب العمال الكردستاني، ولكن تركيا تعادي كل ما هو كردي، وبالتالي قد تستغل أنقرة هذه الحجة وتزيد من ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية في إقليم كردستان".

وأشار حسين إلى، أن "أمريكا يجب ألا يعول عليها أحد، لان سياستها غير ثابتة وهي تتبع مصالحها واستراتيجيتها العامة وبعيدة المدى"، لافتاً الى أن "كردستان ليست جزءاً من مصالحها الا بمجال محاربة الإرهاب، وربما من المهم أن يبقى عامل استقرار في المنطقة".

وسيتولى الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه رئيساً لأمريكا في 20 يناير/كانون الثاني المقبلز

ومنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية يطلق ترامب بين الحين والآخر تصريحات مثيرة حول التطورات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها أنه إذا لم يطلق سراح المحتجزين في غزة قبل تنصيبه فسيكون هناك "جحيم" في الشرق الأوسط، على حد قوله.



