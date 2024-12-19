سامراء.. سطو مسلح على امرأة مسنة من قبل "أبنائها"

2024-12-19 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال "أبناء"نفذوا عملية سطو مسلح على "أمهم" المسنة وسرقوا أموالاً ومصوغات ذهبية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصاً مجهولين اقتحموا منزلاً في حي السكك وسطمدينة سامراء وقاموا بتقييد امرأة كبيرة في السن ووجهوا سلاحاً نارياً لرأسها وسرقوامبلغاً مالياً ومصوغات ذهبية وهربوا إلى جهة مجهولة".

وأضاف"بعد التحقيقات والجهود الأمنية من قسم مكافحة الإجرام تبين أن من سرقها أبنائهاوتم إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم".