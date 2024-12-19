في محافظتين.. انتحار حارس أمني وإحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون دولار

2024-12-19 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار حارس أمني في مجمعسكني وسط المحافظة لسبب مجهول، فيما أحبطت قوة أمنية في بغداد محاولة تهريب نحونصف مليون دولار.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حارساً أمنياً يعمل في إحدى الشركات الأمنيةأقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي أثناء واجب الحراسة في مجمع(جوان ستي) السكني في كركوك".

وأضافأن "سبب الانتحار ما زال مجهولاً، وقامت قوة أمنية بنقل الجثة إلى دائرة الطبالعدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، كما فتحت تحقيقاً بالحادث".

وفيبغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً يقود سيارة حاول التهرب منسيطرة التفتيش في منطقة الشعب شمالي العاصمة، إلا أن قوة أمنية تمكنت من إيقافه والقبضعليه".

وبينأن "المعتقل كان بحوزته مسدساً وأكثر من 400 ألف دولار أمريكي يريد نقلها إلىإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أنه "تم نقل المعتقل إلى مركز أمني للتحقيقمعه".