2024-12-19 00:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز لاعب المنتخب الوطني للبليارد أمير علي زبالة المركز الخامس في بطولة العالم لفعالية العشر كرات والتي أختتمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 60 لاعباً وحسب التصنيف الآسيوي.وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة شمس الدين عبد العال في بيان للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن ”اللاعب أمير علي تمكن من إحراز المركز الخامس عالمياً في فعالية العشر كرات، كما حقق الوسام النحاسي آسيوياً بعد أن خسر المواجهة أمام نظيره الصيني‟.من جانب آخر، كشف رئيس الاتحاد العراقي للبليارد عن ”إن الاستعدادات متواصلة لانطلاق بطولة العراق يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لفعاليتي السنوكر والبليارد، وعلى قاعة العلوية في العاصمة بغداد‟.وبين أيضاً ”إن كل محافظة ستشارك بخمسة لاعبين، إثنان لكل فعالية، بالاضافة إلى لاعب ناشئ‟.وأشار عبد العال إلى ”إن النتائج التي ستتحقق في البطولة ستكون هي المعيار في اختيار اللاعبين للاستحقاقات المقبلة في العام الجديد‟.