وزير الإعمار يصادق على مخططات التوسعة الجديدة لمدينة السماوة

2024-12-19 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعصادق وزير الإعمار والاسكان بنكين ريكاني، على مخططات التوسعة الجديدة لمدينة السماوة وقضاء السوير.وذكرت وزارة الإعمار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الإعمار بنكين ريكاني، صادق على مخططات التوسعة الجديدة للتصميم الأساس لمدينة السماوة وقضاء السوير، بحضور محافظ المثنى مهند العتابي، ورئيس مجلس المحافظة أحمد محسن آل دريول".وأضافت، ان "التوسعة تشمل توفير مساحات سكنية وتجارية جديدة، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء تخدم المواطنين".