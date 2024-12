2024-12-19 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن عندما دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري المعتكف عن السياسة منذ أكثر من عامين، إلى "دمج الحشد" في عام 2017 - وهو مطلب كرره لاحقًا عدة مرات - وُصف حينها مطلبه من قبل الفصائل بأنه "مؤامرة".كان الصدر يعترض في تلك الدعوات على عدم التزام بعض الفصائل بقرارات الدولة. لاحقًا، تورطت الجماعات المسلحة […]

