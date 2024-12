الديوانية تائهة بين سوء الإدارة والمحاصصة السياسية!

2024-12-19 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد – تبارك عبد المجيدتواجه محافظة الديوانية حالة من التقصير المزمن في إدارة وتطوير مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة، مما أدى إلى تدهور ملموس في أوضاع السكان. يُعزى هذا التقصير إلى سلسلة من الأسباب المتشابكة، أبرزها غياب الرقابة الفعالة، سوء اختيار الشركات المنفذة، وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.ورغم إطلاق مبادرات من الحكومة […]

