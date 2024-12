2024-12-19 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق UNHCR في تقرير لها ان ما يزيد على ألف و760 عائلة قد غادرت ثلاثة مخيمات في العراق خلال العام 2024 بواقع 8 آلاف و777 شخص وذلك وفق برامج وزارة الهجرة والمهجرين ومنظمة الهجرة الدولية IOM لتسهيل عودة النازحين، مشيرة الى ان […]

