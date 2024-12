العراق والأمم المتحدة يبحثان تطورات الاوضاع السورية

2024-12-19 00:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطورات الأوضاع في المنطقة. وقالت الخارجية العراقية في بيان، “أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا”. وأكد …

