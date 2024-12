2024-12-19 00:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد توجيه شديد اللهجة من السوداني للمستشارين بخصوص التصريحات الإعلامية. ويوم امس، قال الصميدعي في برنامج تلفزيوني، انه “طُلب منا تفكيك سلاح الفصائل وإن لم نستجب سيفرض علينا بالقوة”. عقب ذلك، اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء …

